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В Одесі оцифрували хрести Куяльницького козацького кладовища

В Одесі оцифрували хрести Куяльницького козацького кладовища

В Одесі створили цифровий Каталог хрестів Куяльника – одного з найбільших і найстаріших козацьких кладовищ України. Завдяки оцифруванню дослідники та науковці тепер можуть з більшою точністю оглядати поверхні та розшифровувати знаки, які раніше було важко прочитати та зрозуміти.

Це проєкт команди «Піксельовані Реальності», який охоплює всі надгробки та хрести, на яких є знаки та написи.

Над створенням Каталогу хрестів Куяльника також працювали краєзнавець Дмитро Жданов, фахівець із картографічного дизайну та просторового аналізу Федір Гонца.

Метою проєкту є збереження та вивчення цінної української спадщини.

По темі: Козацькі місця Одещини

Куяльницький цвинтар Одеси – найбільше зі збережених козацьких кладовищ України, історична пам’ятка другої половини 18 ст., кінця 19 ст. загалом. – кінця 19 ст. Загалом, на цвинтарі понад п’ять сотень поховань, близько двох сотень увінчані кам’яними хрестами, а 32 мають написи. За допомогою фотограмметрії та 3D-моделювання команда «Піксельовані Реальності» оцифрувала 32 хрести.

Також у рамках роботи над каталогом вдалося уточнити написи трьох хрестів.

«Каталог хрестів Куяльницького кладовища руйнує імперські міфи про історію Одеси і доводить, що українці жили тут задовго до заснування міста. Цей проєкт також спрямований на скасування російських наративів і висвітлення того, що впродовж багатьох століть тут співіснували люди різних національностей, зокрема кримські татари, турки, українці та греки», – розповіла Яна Бойцова, співзасновниця ГО “Піксельовані Реальності”.

Організатори проєкту сподіваються, що завдяки детальній інвентаризації не лише територія цвинтаря, а й окремі хрести отримають статус культурної спадщини та охоронятимуться від руйнувань.

«Козацькі хрести – це важливі джерела інформації про побут, матеріальну та нематеріальну культуру українського народу. Козацькі кладовища є історичною пам’яткою, яку ми маємо зберегти для наступних поколінь», – зазначив Федір Стоянов, начальник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини Департаменту.

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