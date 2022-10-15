Казацкие места Одесчины

В пятницу, 14 октября, украинцы отмечали День защитников и защитниц Украины, а также День казачества. При этом не следует забывать, что немалое место в истории украинского казачества занимает Одесская область.
«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с казацкими местами Одесчины.
На карте Одесской области можно отыскать немало мест, так или иначе связанных с казацким прошлым. Мы выбрали три самых известных из них.
Казацкое кладбище в Усатово
Кладбище казаков-черноморцев расположено между Республиканской улицей села Усатово и Хаджибейской дорогой. Добраться сюда можно на знаменитом «камышовом трамвае». Здесь сохранились казацкие кресты особой формы — когда-то такие устанавливали только на могилах запорожцев. На некоторых из них до сих пор можно разглядеть полустертые имена и фамилии.
Долгое время кладбище было неисследованным. Только в конце 1980-х — начале 1990-х годов им «занялись» историки и археологи.
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Куяльницкое кладбище
Старинное кладбище Сотниковской Сечи находится на склонах Шкодовой горы (на Хаджибейской дороге, 134). Это кладбище старше Одессы — самый старый крест на нем датирован 1791 годом. Именно здесь похоронены казаки, которые штурмовали Хаджибей под командованием Иосипа де Рибаса и Антона Головатого. Позже здесь хоронили казаков, занимавшихся добычей камня для строительства Одессы.
Несмотря на историческое значение кладбища, оно пребывает в весьма запущенном состоянии, а территория регулярно зарастает травой. Время от времени привести его в порядок наведываются одесские казаки и просто неравнодушные горожане.
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Тилигульский лиман
Берега Тилигульского лимана издавна привлекали казаков — здешние земли отличались плодородием, а в водоемах в изобилии водилась рыба. В 1770 году, во время похода на Хаджибей, здесь стоял лагерем последний атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. Если верить легендам, запорожцы весьма громко отметили именины своего предводителя, день святых Петра и Павла. Позже, уже после разрушения Сечи, на Тилигуле некоторое время жили казаки, перешедшие в подданство турецкого султана.
Недавно на месте казацкого лагеря 1770 года активисты установили памятный знак в честь Петра Калнышевского. А местные жители восстановили заброшенный колодец, оставшийся с казацких времен.
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Сергей Ищенко
На Корсунской кладбище есть могилы казаков,датируемые 17.. год