Об этом стало известно 29 января 2025 года во время заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам социальной политики и труда.

Основная идея — создание пространства, которое гармонично сочетает инклюзивность и комфорт для всех посетителей.

Обустройство пляжа будет происходить в два этапа — часть работ будет выполнена в этом году — до начала купального сезона, а завершение запланировано на следующий год.

На первом этапе предусмотрено обустройство зоны для людей на креслах колесных — частично на специальных досках или настиле, а частично на песке. Пляж будет адаптирован для различных категорий людей с инвалидностью, но в то же время остается общедоступным для всех горожан.

В рамках проекта также предусмотрено строительство укрытия, которое будет соответствовать всем нормам доступности для людей с инвалидностью, включая необходимые проходы и удобства. Кроме того, планируется открытие медпункта, обустройство душевых и санузлов.

Отдельно был затронут вопрос обустройства доступа транспорта. Комиссия категорически выступила против того, чтобы открывать проезд для любого автотранспорта, кроме специализированного транспорта для перевозки людей с инвалидностью.

Напомним, в 2019-ом году пляж на 11 станции Большого Фонтана уже обустраивали для людей с инвалидностью. Тут были установлены специальные поручни и пандусы для удобного спуска на песок и в воду, оборудован медпункт и санузел. На это было потрачено около 6 миллионов, но со временем все, что было построено, стало ветхим и ржавым.

Как сообщала «Одесская жизнь», рядом с действующим инклюзивным пляжем в районе пляжа «Дельфин» планируется строительство восьмиэтажного здания.

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