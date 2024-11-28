Возле известного пляжа в Одессе планируют построить 8-этажное здание

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что возле инклюзивного пляжа «Калетон» начались строительные работы.

На сегодня стало известно, что планируемая высота сооружения составит до 26,5 метра, что соответствует восьми этажам. Документы, на которые ссылается депутат, подтверждают намерения застройки, однако подробная информация о проекте пока отсутствует.

Строительство вызвало общественный резонанс. В частности, городской голова Геннадий Труханов ранее заявлял, что инклюзивный пляж «Калетон» не пострадает в результате реализации этого проекта. Также он назвал обвинения в разрушительных намерениях ложными.

По словам Петра Обухова, из-за активного обсуждения среди общественности городские власти временно остановили проект. В то же время депутат отметил, что это лишь промежуточное решение, и вопрос дальнейшей застройки пляжа остается открытым.

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