Для обеспечения удобства людей с нарушениями слуха работники автовокзала используют приложение MyBus, которое позволяет обращаться к переводчикам жестового языка. Над внедрением этой инициативы работали представители общественного движения «Социальное единство». Также для людей с нарушениями зрения обустроили специальные средства ориентации в пространстве, а персонал станции прошел обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью.

Инициатором проекта выступила ОО «Доступно.UA» совместно с депутатом Николаевского городского совета Юрием Степанцом. Команда создала рекомендации для улучшения условий передвижения на автовокзале «Старосенная». В рамках этой работы обеспечили дополнительную инфраструктуру и адаптацию сервисов для маломобильных граждан, в частности людей на колясках.

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