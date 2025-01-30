Про це стало відомо 29 січня 2025 року під час засідання постійної комісії міськради з питань соціальної політики та праці.

Основна ідея – створення простору, який гармонійно поєднує інклюзивність і комфорт для всіх відвідувачів.

Облаштування пляжу відбуватиметься у два етапи – частина робіт буде виконана цього року – до початку купального сезону, а завершення заплановано на наступний рік.

На першому етапі передбачено облаштування зони для людей на кріслах колісних – частково на спеціальних дошках або настилі, а частково на піску. Пляж буде адаптовано для різних категорій людей з інвалідністю, але водночас він залишатиметься загальнодоступним для всіх містян.

У рамках проєкту також передбачено будівництво укриття, яке відповідатиме всім нормам доступності для людей з інвалідністю, включно з необхідними проходами та зручностями. Крім того, планується відкриття медпункту, облаштування душових і санвузлів.

Окремо було порушено питання облаштування доступу транспорту. Комісія категорично виступила проти того, щоб відкривати проїзд для будь-якого автотранспорту, крім спеціалізованого транспорту для перевезення людей з інвалідністю.

Нагадаємо, у 2019-му році пляж на 11 станції Великого Фонтану вже облаштовували для людей з інвалідністю. Тут було встановлено спеціальні поручні та пандуси для зручного спуску на пісок і у воду, обладнано медпункт і санвузол. На це було витрачено близько 6 мільйонів, але з часом все, що було побудовано, стало старим і іржавим.

Як повідомляло «Одеське життя», поруч із чинним інклюзивним пляжем у районі пляжу «Дельфін» планують звести восьмиповерхову будівлю.

До теми: Автовокзал в Одесі став доступнішим для людей з інвалідністю