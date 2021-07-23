В Одессе не ходит трамвай №20, а маршруты двух троллейбусов изменены

На коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» прокомментировали ситуацию с общественным транспортом по состоянию на утро пятницы, 23 июля.

Коммунальщики напоминают, что из-за стихийного бедствия, обрушившегося на Одессу в ночь на 22 июля, в городе имели место сбои в работе общественного транспорта.

По состоянию на 10:00 часов пятницы, транспорт работает по всем городским маршрутам, кроме трамвайного маршрута №20. По этому маршруту сейчас курсирует автобус.

В то же время временно изменено движение троллейбусов №7 и №9 в сторону 5-й станции Большого Фонтана – по улицам Пироговской, Канатной и Сегедской.

Как сообщалось ранее, обрушившийся на Одессу ливень внес коррективы в движение общественного транспорта: ряд трамваев и троллейбусов были отменены либо сократили маршруты.

Как ходит в Одессе общественный транспорт 23 июля, «Одесская жизнь» уже рассказывала.

Также читайте: Жители Котовского штурмуют электрички на Одессу.

Фото «Одесгорэлектротранса»