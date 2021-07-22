Стихия в Одессе: часть общественного транспорта не ходит

Ливень, обрушившийся на Одессу в ночь на 22 июля, внес коррективы в движение общественного транспорта.

Как отмечает пресс-служба Одесского городского совета, по состоянию на утро четверга, были подтоплены улицы Черноморского казачества от Пересыпи до Солонцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста) и II Застава.

Движение по улицам Атамана Головатого и Черноморского казачества из-за подтопления в настоящее время заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

Кроме того, из-за ливня на улицах Балковской и Приморской были частично вырваны люки, и потоки дождевой воды нанесли много песка, щебня и камней. В связи с этим движение автотранспорта на данном участке затруднено.

Также затруднено движение автотранспорта в районе Французского бульвара и улицы Семинарской.

Помимо этого, из-за подтопления участков рельсового полотна и падения веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12.

Троллейбус №8 сейчас ходит до улицы Химической.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе наблюдаются пробки на утро 22 июля.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июля, на Одессу обрушился мощный ливень. По данным мэрии, в городе выпало осадков больше двухмесячной нормы.

Также смотрите фоторепортаж о том, как в Одессе ликвидируют последствия ночной стихии.

Фото с Телеграм-канала «Одесса сейчас»