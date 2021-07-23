Одесса после стихии: ходит ли общественный транспорт?

По состоянию на утро пятницы, 23 июля, в Одессе продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия, обрушившегося на город в ночь на четверг, 22 июля.

Напомним, что наиболее пострадал от непогоды поселок Котовского. И в настоящее время здесь затруднен проезд на многих улицах.

Так, до сих пор стоит вода на улице Атамана Головатого (возле сквера). Движение здесь крайне затруднено. Остается подтопленной и улица Щеголева.

А вот улицу Черноморского Казачества для проезда открыли. По состоянию на 08:00 часов 23 июля, городские коммунальные службы смогли расчистить эту улицу и запустить по ней автомобильное движение – временно в две стороны с приоритетом для автобусов.

Но стоит отметить, что это не отменяет пробок, поэтому пока без особой необходимости в эту сторону лучше не ехать.

Как пишут в соцсетях очевидцы, пробка начинается от 7-й Пересыпской, а далее, в районе Сахарного, «начинается озеро, туда лучше не соваться».

Что до работы общественного транспорта, то трамваи на Котовского ходят – на линии задействовано 12 вагонов. Но, как отмечают местные жители, трамваи ходят очень слабо, равно как и маршрутки.

Добираться до поселка сейчас лучше на электричке. Однако там наблюдается большой ажиотаж.

В других районах Одессы особых проблем с проездом нет. Однако одесситы обращают внимание на отсутствие троллейбусов на дальней от моря стороне проспекта Шевченко. Не исключено, что движение транспорта на этом участке временно приостановили до устранения провала на улице Пироговской.

Тем не менее, на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» ситуацию не комментируют.

Напомним, ранее обрушившийся на Одессу ливень внес коррективы в движение общественного транспорта: ряд трамваев и троллейбусов были отменены либо сократили маршрут.