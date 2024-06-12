Одессит спас редкую змею, застрявшую в сетке забора

Как рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, попавшую в беду змею одесситы увидели накануне вечером в Шампанском переулке.

«Позвонили мне, я попросил сделать фото и сбросить мне. Я искренне благодарю Сергея, которому я объяснил, что это сарматский полоз, что он неядовит, и как ему помочь. Сергей очень осторожно высвободил змею из сетки и привез в зоопарк. Без помощи человека эта краснокнижная змея неизбежно погибла бы», – поведал Беляков.

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Сейчас полоз находится в зоопарке, где его лечат. А когда он оправится, его выпустят в природу.

Ранее Игорю Белякову пришлось спасать еще одну редкую змею – желтобрюхого полоза, который не на шутку напугал жителей поселка Зеленый Гай.