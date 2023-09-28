Новости Одессы и Одесской области

Одещина в лидерах по количеству языковых скандалов: нарушают языковой закон преподаватели и депутаты

Одещина в лидерах по количеству языковых скандалов: нарушают языковой закон преподаватели и депутаты

В Одесской области продолжают фиксировать нарушения языкового закона. Кроме сферы торговли нарушения наблюдают и в высших учебных заведениях среди преподавателей.

Об этом во время брифинга сообщила Ярослав Витко-Присяжнюк, представитель уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины.

По ее словам, с начала года в Украине проводилось 11 мероприятий госконтроля по употреблению русского языка в учреждениях высшего образования. И пять из них были в Одесской области.

После этого нам поступило еще одно обращение с доказательствами использования сотрудниками русского языка», —

отметила чиновница.

Также она рассказала, что за такие нарушения уже было составлено несколько административных протоколов. По ее словам, уже было составлено несколько административных протоколов за такие нарушения.

Что парадоксально: все эти преподаватели, с которыми я общалась, прекрасно владеют украинским языком. Преподаватели часто апеллируют к тому, что их студенты спрашивали или они всегда так преподавали. В большинстве своем такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения, к нам присылали целые лекции.

заметила уполномоченная.

Кроме того, Одесская область стабильно остается в тройке лидеров по нарушению языкового законодательства, уступая Киеву и периодически борется за второе или третье место с Харьковской областью.

По словам чиновницы, по состоянию на сегодня уполномоченной по защите государственного языка по Одесской области поступило 266 обращений граждан, касающихся нарушения языкового законодательства.

Если апеллировать к этим обращениям, то чаще всего эти обращения касались сферы обслуживания, далее – это язык интернет-ресурсов, затем то, на что еще обращают внимание – язык рекламы и информации для общего ознакомления, это вывески, объявления и т.п.

поделилась статистическими данными Ярослава Витко-Присяжнюк.

Кроме преподавателей, админпротоколы были составлены и на двух депутатов, которые общались по-русски во время сессии. Для чиновников штраф за несоблюдение закона составляет более 8 тысяч гривен. Но если нарушение произошло впервые, им грозит только профилактическая беседа.

Также чиновница отметила, что чаще на несоблюдение закона жалуются именно одесситы, а не переселенцы.

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Фото иллюстративное

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