Яна Кузьміна стала представником мовного омбудсмена
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Крім Одеської області вона стежитиме за дотриманням мовного законодавства в Миколаївській і Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Яна Кузьміна – юристка з досвідом роботи в органах державної влади та громадського сектору понад 8 років. Понад 5 років своєї професійної діяльності вона присвятила правозахисній діяльності, зокрема дотриманню конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Яна Кузьміна

Раніше представницею Уповноваженого із захисту державної мови в Одесі була Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Нагадаємо, омбудсмен Тарас Кремінь закликав міську владу демонтувати таблички та рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.

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