Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Крім Одеської області вона стежитиме за дотриманням мовного законодавства в Миколаївській і Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим.
Яна Кузьміна – юристка з досвідом роботи в органах державної влади та громадського сектору понад 8 років. Понад 5 років своєї професійної діяльності вона присвятила правозахисній діяльності, зокрема дотриманню конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Раніше представницею Уповноваженого із захисту державної мови в Одесі була Ярослава Вітко-Присяжнюк.
Нагадаємо, омбудсмен Тарас Кремінь закликав міську владу демонтувати таблички та рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.
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