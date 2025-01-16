Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Крім Одеської області вона стежитиме за дотриманням мовного законодавства в Миколаївській і Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Яна Кузьміна – юристка з досвідом роботи в органах державної влади та громадського сектору понад 8 років. Понад 5 років своєї професійної діяльності вона присвятила правозахисній діяльності, зокрема дотриманню конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Раніше представницею Уповноваженого із захисту державної мови в Одесі була Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Нагадаємо, омбудсмен Тарас Кремінь закликав міську владу демонтувати таблички та рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.

Читайте також: