Преподавателя одесского колледжа уволили из-за русского языка

Об этом сообщила на своей страничке в фейсбуке Ксения Проконова.

«В Одессе была уволена преподавательница через русский язык. Звучит как вброс, если бы этого не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова и с ними», — написала о случившемся Ксения.

Как оказалось, студент театрального колледжа подал заявление на преподавателя за то, что зум-урок она вела на русском языке. Женщина преподавала музыку и историю искусств.

По словам Ксении Проконовой, на преподавателя надавило руководство колледжа и она уволилась.

Ситуацию прокомментировали в Одесском театрально-художественном профессиональном колледже журналистам ТСН.ua, подтвердив, что преподавательница уволилась после жалобы студента. Однако подчеркнули, что не принуждали ее это делать.

По словам секретаря учебного заведения, после совещания преподавательнице предложили написать заявление по собственному желанию. Она предположила, что женщине в солидном возрасте, вероятно, было трудно перестроиться. Тем более во время дистанционного обучения, когда все занятия проходят онлайн, добавила она.

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Фото: профиль Ксении Проконовой в Фейсбуке