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В одесском парке Горького появился мега-кубик Рубика (фото)

В одесском парке Горького появился мега-кубик Рубика (фото)

Сегодня днем в одесском парке Горького на Черемушках появился новый арт-объект: памятник самой известной в мире головоломке – кубику Рубика.

Мега-кубик установили в центре зеленого лабиринта возле крайней аллеи со стороны улицы Генерала Петрова. А вокруг нового арт-объекта появились детские тропинки из пеньков.

кубик Рубика в одесском парке2

Вес конструкции – более 200 килограммов, а размер – 1,5 на 1,5 метра. В его основе металлический каркас, а все остальные детали сделали из акрилового пластика.

кубик Рубика в одесском парке3

Автор скульптуры, дизайнер Артур Григорян, рассказал, что на создание мега-кубика ушло два месяца.

«Это символ логики, которая очень необходима нам всем в это время», – пояснил Григорян.

Также он отметил, что конструкция стационарная и двигаться не будет, но зато будет светиться в темное время суток.

Монтаж и подключение арт-объекта к сети в администрации парка обещают завершить к следующей неделе.

В планах – установить в парке еще несколько подобных объектов.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»

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