На стене одесской школы засияло «Солнце Сони» (фото)

На стене одесской школы №55, что по улице Ильфа и Петрова, появился мурал под названием «Солнце Сони».
Над созданием настенной картины работал известный французский стрит-арт художник Жюльен Маллан (он же Seth).
На рисунке изображена девочка, которая рисует солнце, а рядом сидит маленький мальчик.
Как рассказал художник, работа почти завершена, осталось лишь дорисовать некоторые фрагменты.
По словам Жюльена Маллана, зная, что будет рисовать мурал на школе, он хотел создать что-то радостное для детей, которые здесь учатся, и людей, живущих в этом районе.
Ранее мы рассказывали, что Жюльен Маллан приехал в Одессу на фестиваль «Французская весна – 2021».
Жюльен Маллан, он же Seth начал рисовать на улицах Парижа в 90-х годах, после того как окончил Национальную школу декоративных искусств. Его работы находятся в разных странах, в том числе в Киеве и в музее современного искусства Urban Nation в Берлине. Главная тема его работ – детство, бессознательное и мечты.
Фото: Одесса-медиа