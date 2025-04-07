Навіть негода не зупинила одеситів, які щотижня збираються на акцію-нагадування про українських військовополонених і про тих, кого вже не повернути.

Цього разу організатори відмовилися від музичного супроводу на знак скорботи за жертвами ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, серед яких 9 дітей. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

«Сьогодні була мовчазна акція у зв’язку з терактом, який стався в Кривому Розі, тому що країна-агресор безжально влучила ракетою по дітях, по цивільних. Хочеться ще раз наголосити: оберігайте себе, бережіть життя, не ігноруйте повітряну тривогу. І пам’ятайте про тих, хто захищав нас і зараз у полоні. Ми маємо бути їхніми голосами», – розповіла організаторка акції Анна Пажера.

Під час акції стало відомо про загибель Вадима Філіпенка, який довгий час вважався зниклим безвісти. Його сім’я протягом багатьох місяців брала участь в акціях і тепер отримала підтвердження загибелі їхнього воїна.

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Нагадаємо, у суботу, 5 квітня 2025 року, в центрі Одеси вже за усталеною традицією знову збиралися учасники ініціативної групи «Гроші на ЗСУ!». Небайдужі громадяни вкотре нагадують місцевій владі та кожному з нас, що війна в нашому домі, і допомога армії головне, що потрібно робити сьогодні.

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Фото – Новини.LIVE.