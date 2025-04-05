Одесситы снова напомнили о необходимости помогать ВСУ (фото)

Об этом пишет Телеграм-канал «Одесской жизни».

«Пока ты молчишь – ничего не изменится!» – таким был лозунг сегодняшней акции.

Таким образом неравнодушные граждане еще раз напоминают местным властям и каждому из нас, что война в нашем доме, и помощь армии главное, что нужно делать сегодня.

Напомним, акции «Гроші на ЗСУ!» уже почти два года. Ее основоположницей стала глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова. В августе 2023 года она вышла к зданию одесской мэрии с требованием остановить реконструкцию Киевского районного суда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен и потратить эти деньги на дроны для ЗСУ и аптечки с качественными турникетами.

Позже к известной волонтерке присоединились и другие одесситы, который впоследствии создали инициативную группу, название которое дал один из главных лозунгов этого мероприятия. Ее участники выступают за увеличение помощи нашей армии, а также требуют от местных властей прозрачности и отчетности и наличие обратной связи с воинскими частями, которые получили помощь.

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Фото участников акции