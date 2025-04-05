Война, день 1137: детская площадка в Кривом Роге превратилась в мемориал жертвам российского террора

Удар по Кривому Рогу: количество жертв выросло
Число погибших в результате циничного ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года увеличилось до 19 человек.
Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате террористических атак РФ пострадали 68 человек – от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах. Из них двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр в крайне тяжелом состоянии.
Из пострадавших в больницах Кривого Рога 17 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе два ребенка. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь.
Кроме того, в Кривом Роге пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. В некоторых домах нет электро- и газоснабжения – ведутся восстановительные работы.
«Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь шла ликвидация последствий. Были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были погашены. К 02:45 аварийно-спасательная операция была завершена, но коммунальщики продолжали работать всю ночь», – отметил Вилкул.
В то же время детская площадка превратилась в мемориал жертвам российского удара. Люди несут сюда цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших.
«Вчера, 4 апреля, был теплый и солнечный весенний день. Малыши резвились на качелях, подростки собирались на лавочках – радовались жизни, которая для них всех только начиналась… Рашистам понадобилась только минута и ракета, запущенная чьим-то безразличным нажатием кнопки. «Перемирие Путина» во всей красе», – комментирует Телеграм-канал «Правда Геращенко».
Международная реакция на российский удар по Кривому Рогу
Глава европейской дипломатии Кая Каллас: «Трагические и бесчеловечные кадры из Кривого Рога. Еще одна безрассудная атака российских войск произошла в густонаселенном жилом районе».
Глава МИД Чехии Ян Липавский: «Запуск ракеты по детской площадке – это не война, это варварство. Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора».
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис: «Перемирие Путина»…
Посол США в Украине Бриджит Бринк: «Сегодня российская баллистическая ракета попала возле ресторана и детской площадки. Вот почему война должна закончиться».
Итоги воздушного боя на утро 5 апреля
По информации Воздушных сил, в ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину 92 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с территорий Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
По состоянию на утро сегодняшнего дня авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 51 «шахед» на севере, юге, востоке и в центре страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.
По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 5 апреля на юге Украины сбиты три вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники других типов.
За прошедшие сутки, 4 апреля, уничтожен ударный БпЛА «Молния».
О ситуации на фронте на утро 5 апреля 2025
По официальным данные Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 107 авиаударов, в частности, сбросил 171 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 6353 обстрела, из них 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2737 дронов-камикадзе.
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Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага.
Наиболее горячими направлениями фронта остаются Покровское, где за прошедшие сутки было отбито 40 атак страны-агрессора, Лиманское, где враг атаковал 39 раз, а также Торецкое (20 атак за сутки).
На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 18 атак противника. Враг совершил 362 артиллерийских обстрела, из них восемь – из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 13 авиационных ударов, во время которых было сброшено 20 управляемых авиабомб.
Потери врага на утро 5 апреля 2025
Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины уничтожили:
- 13 танков;
- 20 боевых бронированных машин;
- 67 артиллерийских систем;
- реактивную систему залпового огня;
- одно средство ПВО;
- 105 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 113 единиц автомобильной техники;
- единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.
Ударные дроны атаковали завод в российском Саранске
Кроме того, этой ночью ударные дроны атаковали завод «Оптоволоконные Системы» в Саранске. Примечательно, что это республика Мордовия – не менее 7 тыс. км от украинской границы.
Это первый и единственный завод в России – производитель оптоволокна, которое россияне активно используют в производстве БпЛА.
Также громко было в Чапаевске. Местные власти подтвердили прилет по промышленному объекту. предварительно, дронами атакован завод «Промсинтез», который занимается производством взрывчатых веществ для армии РФ.
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