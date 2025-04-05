Война, день 1137: детская площадка в Кривом Роге превратилась в мемориал жертвам российского террора

Удар по Кривому Рогу: количество жертв выросло

Число погибших в результате циничного ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года увеличилось до 19 человек.

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате террористических атак РФ пострадали 68 человек – от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах. Из них двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр в крайне тяжелом состоянии.

Из пострадавших в больницах Кривого Рога 17 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе два ребенка. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Кривом Роге пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. В некоторых домах нет электро- и газоснабжения – ведутся восстановительные работы.

«Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь шла ликвидация последствий. Были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были погашены. К 02:45 аварийно-спасательная операция была завершена, но коммунальщики продолжали работать всю ночь», – отметил Вилкул.

В то же время детская площадка превратилась в мемориал жертвам российского удара. Люди несут сюда цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших.

«Вчера, 4 апреля, был теплый и солнечный весенний день. Малыши резвились на качелях, подростки собирались на лавочках – радовались жизни, которая для них всех только начиналась… Рашистам понадобилась только минута и ракета, запущенная чьим-то безразличным нажатием кнопки. «Перемирие Путина» во всей красе», – комментирует Телеграм-канал «Правда Геращенко».

Международная реакция на российский удар по Кривому Рогу

Глава европейской дипломатии Кая Каллас: «Трагические и бесчеловечные кадры из Кривого Рога. Еще одна безрассудная атака российских войск произошла в густонаселенном жилом районе».

Глава МИД Чехии Ян Липавский: «Запуск ракеты по детской площадке – это не война, это варварство. Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора».

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис: «Перемирие Путина»…

Посол США в Украине Бриджит Бринк: «Сегодня российская баллистическая ракета попала возле ресторана и детской площадки. Вот почему война должна закончиться».

Итоги воздушного боя на утро 5 апреля

По информации Воздушных сил, в ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину 92 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с территорий Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

По состоянию на утро сегодняшнего дня авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 51 «шахед» на севере, юге, востоке и в центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 5 апреля на юге Украины сбиты три вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники других типов.

За прошедшие сутки, 4 апреля, уничтожен ударный БпЛА «Молния».

О ситуации на фронте на утро 5 апреля 2025

По официальным данные Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 107 авиаударов, в частности, сбросил 171 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 6353 обстрела, из них 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2737 дронов-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага.

Наиболее горячими направлениями фронта остаются Покровское, где за прошедшие сутки было отбито 40 атак страны-агрессора, Лиманское, где враг атаковал 39 раз, а также Торецкое (20 атак за сутки).

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 18 атак противника. Враг совершил 362 артиллерийских обстрела, из них восемь – из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 13 авиационных ударов, во время которых было сброшено 20 управляемых авиабомб.

Потери врага на утро 5 апреля 2025

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины уничтожили:

13 танков;

20 боевых бронированных машин;

67 артиллерийских систем;

реактивную систему залпового огня;

одно средство ПВО;

105 БпЛА оперативно-тактического уровня;

113 единиц автомобильной техники;

единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Ударные дроны атаковали завод в российском Саранске

Кроме того, этой ночью ударные дроны атаковали завод «Оптоволоконные Системы» в Саранске. Примечательно, что это республика Мордовия – не менее 7 тыс. км от украинской границы.

Это первый и единственный завод в России – производитель оптоволокна, которое россияне активно используют в производстве БпЛА.

Также громко было в Чапаевске. Местные власти подтвердили прилет по промышленному объекту. предварительно, дронами атакован завод «Промсинтез», который занимается производством взрывчатых веществ для армии РФ.

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