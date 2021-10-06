В Одессе наказали стихийных торговцев, вернувшихся на «очищенную» улицу Филатова

Во вторник, 5 октября, в Одессе в очередной раз ликвидировали стихийный рынок, обосновавшийся на улице Академика Филатова напротив Дома мебели на Черемушках. Но некоторые торговцы не согласились с таким положением вещей и сегодня вернулись на насиженные места, чтобы продолжить торговать как ни в чем ни бывало. Но вместо выручки их ждало общение с правоохранителями.

Админпротополы на 10 торговцев

Как рассказали в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области, сегодня полицейские составили административные материалы на 10 стихийных торговцев.

Так во время профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений в сфере торговли участковые офицеры полиции выявили факт реализации продовольственных товаров с рук на улице Академика Филатова.

«В ходе превентивного отработки правоохранители разъясняли «стихийщикам», что за торговлю на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах предусмотрены штрафные санкции. Кроме того, незаконным является осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации. За этот вид правонарушения, кроме взысканий в виде штрафа, предусмотрена конфискация продукции и выручки»,

– отметили в полиции.

В отношении торговцев, которые проигнорировали предупреждения, составили админпротоколы по статьям 160 (торговля с рук в неустановленных местах) и 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

Напомним, накануне одесские коммунальщики снесли стихийный рынок на улице Академика Филатова.

О намерении ликвидировать стихийный рынок на Черемушках в одесской мэрии заявили еще в конце августа. Тогда же стало известно, что участок улицы Филатова планируется благоустроить – замостить плиткой и установить скамейки.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области