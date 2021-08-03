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В Одессе хотят оснастить МАФы QR-кодами – зачем?

В Одессе хотят оснастить МАФы QR-кодами – зачем?

В мэрии Одессы разрабатывают новые правила размещения МАФов, согласно которым каждому из них в ближайшее время присвоят индивидуальный QR-код. Этот код будет содержать данные о владельце торгового павильона, группе товаров и сроке договора аренды.

Об этом сообщил на аппаратном совещании начальник управления развития потребительского рынка и защиты права потребителей Одесского горсовета Алексей Козлов.

В мэрии полагают, что такая мера позволит «добиться полной прозрачности».

По словам Козлова, с 17 марта по сегодняшний день специалисты модернизировали электронную базу договоров на использование мест, где размещены временные торговые сооружения и элементы уличной торговли.

«Это дает возможность создания персонального кабинета собственников объектов для совершения онлайн-оплаты по договорам», — пояснил начальник управления.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в рамках реконструкции квартала улицы Екатериненской у Привоза планируется снести почти 80 торговых павильонов.

Фото: Страна.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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