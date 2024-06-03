Разрушение котельной в Пересыпском районе: во сколько обойдется восстановление

Разрушение котельной в Пересыпском районе: во сколько обойдется восстановление

КП «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на реконструкцию дымовой трубы и газоходов котельной на Паустовского, которая пострадала во время урагана в ночь на 27 ноября 2023 года. Работы оценили в 64 млн грн.

Об этом информирует система госзакупок Prozorro.

Аукцион должен состоятся 17 июня. Работы должны завершить до 1 ноября 2024 года.

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тендер

Напомним, речь идет о трубе котельной «Северная-2» на улице Паустовской. Она была разрушена во время сильных порывов ветра 27 ноября прошлого года. Эта котельная обеспечивает теплом 120 тысяч жителей, 10 детских садов, 9 школ и 6 медицинских заведений в Пересыпском районе города.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что стометровая труба упала не только из-за мощного ветра, но и из-за некачественного выполнения работ во время ее строительства.

В мэрии предварительно посчитали, что ремонт трубы котельной «Северная-2» может обойтись в 45-50 миллионов.

 

 

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