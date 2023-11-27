Новости Одессы и Одесской области

В Одессе произошла авария на одной из больших котельных: тысячи одесситов остались без тепла (видео)

В Одессе произошла авария на одной из больших котельных: тысячи одесситов остались без тепла (видео)

Из-за непогоды и мощного ветра в ночь на 27 ноября в Пересыпском районе Одессы упала труба на котельной. Десятки тысяч одесситов остались без тепла на неопределенный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сразу после аварии был собран штаб специалистов, чтобы оценить масштабы повреждений и приступить к аварийным работам.

Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно скорее заработала, —

отметил мэр Геннадий Труханов.

Читайте также: В Одессе снежная стихия: как будут работать школы и садики 27 ноября

Из местных телеграм-каналов стало известно, что упала труба котельной на улице Паустовского. Жители соседних домов показывают в соцсетях, как труба выглядела до падения и сообщают о сильном звуке во время ее разрушения.

труба

Пока неизвестно, сколько людей и как надолго остались без тепла. Но речь о десятках тысяч одесситов.

Также в горсовете сообщили, что все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, работают и начали подавать тепло в дома. Не работает только котельная по ул. Паустовского.

Напомним, что сегодня из-за большого количества повреждений и обрывов на линиях электропередач, в Одессе на маршруты выйдут только 3 трамвая и 2 троллейбуса. Часть маршрутов будет сокращена.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить