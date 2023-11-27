В Одессе произошла авария на одной из больших котельных: тысячи одесситов остались без тепла (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сразу после аварии был собран штаб специалистов, чтобы оценить масштабы повреждений и приступить к аварийным работам.

Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно скорее заработала, —

отметил мэр Геннадий Труханов.

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Из местных телеграм-каналов стало известно, что упала труба котельной на улице Паустовского. Жители соседних домов показывают в соцсетях, как труба выглядела до падения и сообщают о сильном звуке во время ее разрушения.

Пока неизвестно, сколько людей и как надолго остались без тепла. Но речь о десятках тысяч одесситов.

Также в горсовете сообщили, что все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, работают и начали подавать тепло в дома. Не работает только котельная по ул. Паустовского.

Напомним, что сегодня из-за большого количества повреждений и обрывов на линиях электропередач, в Одессе на маршруты выйдут только 3 трамвая и 2 троллейбуса. Часть маршрутов будет сокращена.