Изношенные лифты в Одессе: сколько заменят и отремонтируют в этом году

Об этом стало известно в ходе выездного совещания по ремонту и замене лифтов, которое провел мэр Одессы Геннадий Труханов.

С 2016 года в городе заменили более 1,5 тысяч лифтов. В 2022 году приняли новую Программу, но из-за начала полномасштабной войны она так и не заработала.

Мэр напомнил, что замена одного лифта обходится бюджету от 1,5 до 2,3 миллиона гривен – в зависимости от этажности дома и грузоподъемности лифта.

«Сегодня громада продолжает помогать армии. Но наши ребята также воюют за то, чтобы их семьи в тылу получали нормальные услуги. Чтобы их родители пожилого возраста или жена с коляской имели возможность пользоваться лифтом, а не передвигаться по лестнице», — отметил Одесский городской голова.

На совещании также обсудили проблемные вопросы. Среди основных – нехватка специалистов, проблема с комплектующими и смена поставщиков и логистики.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что целевую программу по модернизации лифтов продлили до 2026 года. В горсовете говорят, что в срок не уложились из-за нехватки денег и подрядчиков. К тому же необходимые для лифтов запчасти раньше закупались в Беларуси. А после 24 февраля 2022 года пришлось искать новых поставщиков в европейских странах.