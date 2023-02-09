В Одессе начали тестировать графики отключений света

Ликвидация последствий аварии на электросетях продолжается. 9 февраля энергетики уже начали тестировать графики отключений света и к сегодняшнему вечеру должны их опубликовать.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сказал, что 9 февраля ситуация в Одессе и пригородах со светом несколько улучшилась. Причиной стала консолидация усилий властей всех уровней и энергетических компаний.

“Невероятными общими усилиями нам удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее чем сегодня вечером”, — рассказал Марченко.

Также глава области добавил, что у него был разговор с руководителем НЭК «Укрэнерго» об увеличении лимитов для Одесской области. Также благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и ряду мероприятий, о которых Максим Марченко не может говорить, что это не использовали российские агрессоры, в целом удалось улучшить ситуацию с поставками электроэнергии в районе и городе.

По добавление мощности не прошло гладко. Вечером 8 февраля, когда проходило переподключение высоковольтных линий, питающих Одессу, в городе произошло более 100 локальных аварий. Сейчас энергетики их устраняют.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о ситуации с отключениями света в городе 9 феврадя и о том, что ситуация со светом в городе станет лучше: подавать его будут дольше и по известному расписанию.

Читайте также: