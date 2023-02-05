Спасут ли Одессу плавучие электростанции?

Пока нет никаких конкретных сроков появления у одесских берегов плавучих электростанций из Турции. И не факт, что они появятся вообще, хотя переговоры об этом ведутся.

Нынешнюю ситуацию с возможность использования кораблей-электростанций для преодоления энергокризиса в Одессе обрисовал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он рассказал, что сейчас буквально все в стране работают для того, чтобы мы смогли практически реализовать питание города с помощью судов. Задействованы все ресурсы и каналы.

Но, по словам Марченко, пока что просто так эти корабли никто нам не дает и раньше не обещал, несмотря на то, что кто-то декларировал совсем другое.

Завершил свое заявление Максим Марченко загадочно, ссылаясь на секретность тематики:

“Я понимаю, что информация, которую мы предоставляем, не открывает полной картины. В условиях войны враг всегда использует информацию, которую мы предоставляем, поэтому мы очень осторожно освещаем для широкой общественности ту информацию, которую можем”.

То есть план использовать суда-электростанции для альтернативного обеспечения Одессы электричеством по-прежнему остается фантастикой.

Более реальным представляется план действий, изложенные тем же Марченко с использованием генераторов большой мощности. С их помощью местные власти хотят запитать критическую инфраструктуру, а освободившиеся мощности направить для обеспечения электричеством населения.

Ситуация должна стать легче после 10 февраля. К этой дате энергетики планируют завершить ремонт поврежденных обстрелами и авариями трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, что турецкая компания Karpowership ведет переговоры об отправке в Украину трех судов-электростанций.

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