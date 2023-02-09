Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 9 февраля: ситуация улучшается?

Отключения света в Одессе 9 февраля: ситуация улучшается?

9 февраля энергетики по-прежнему говорят об экстренных отключениях света в Одесском регионе. Это значит, что ранее опубликованные графики не действуют. В тоже время одесситам пообещали сократить время отключений.

По информации ДТЭК ситуация со светом в Одессе и области остается тяжелой. Последствия российских обстрелов и вызванных ими аварий на оборудовании до сих пор не преодолены. Наш регион остается единственным в Украине, где свет отключают не по графикам.

В тоже время вчера в НЭК “Укрэнерго” сообщили, что часть ремонта оборудования на подстанциях и линиях электропередач завершена и уже сегодня бытовые потребители Одессы будут получать большие объемы электроэнергии, поэтому периоды, когда свет есть должны увеличиться.

Вчера переподключение линий в Одессе сопровождалось скачками напряжения, а предупредили жителей об опасности для домашней техники, которую они несут, уже после того, как эти скачки случились.

Ранее также сообщалось, что в Одессе могут вернуться к отключениям света по графикам, которые действовали до аварии, с субботу, 11 февраля.

Еще напомним, что 20 февраля в Одесской области должно стать днем, в который свет не будут отключать вовсе. Мы уже рассказывали, почему.

Еще по теме: Спасут ли Одессу плавучие электростанции?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить