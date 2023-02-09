Отключения света в Одессе 9 февраля: ситуация улучшается?

9 февраля энергетики по-прежнему говорят об экстренных отключениях света в Одесском регионе. Это значит, что ранее опубликованные графики не действуют. В тоже время одесситам пообещали сократить время отключений.

По информации ДТЭК ситуация со светом в Одессе и области остается тяжелой. Последствия российских обстрелов и вызванных ими аварий на оборудовании до сих пор не преодолены. Наш регион остается единственным в Украине, где свет отключают не по графикам.

В тоже время вчера в НЭК “Укрэнерго” сообщили, что часть ремонта оборудования на подстанциях и линиях электропередач завершена и уже сегодня бытовые потребители Одессы будут получать большие объемы электроэнергии, поэтому периоды, когда свет есть должны увеличиться.

Вчера переподключение линий в Одессе сопровождалось скачками напряжения, а предупредили жителей об опасности для домашней техники, которую они несут, уже после того, как эти скачки случились.

Ранее также сообщалось, что в Одессе могут вернуться к отключениям света по графикам, которые действовали до аварии, с субботу, 11 февраля.

Еще напомним, что 20 февраля в Одесской области должно стать днем, в который свет не будут отключать вовсе. Мы уже рассказывали, почему.

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