Более 100 аварий произошло в Одессе во время переподключения линий электропередач

Свет не дается Одессе легко. 8 февраля энергетики переподключали высоковольтные линии, питающие город. И это привело к более чем 100 локальным авариям электрооборудования.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, сейчас энергетики заняты их устранениям.

Пострадали и обычные жители города. Вечером 8 февраля начал “мигать” свет, что у многих привело к неисправностям бытовых электроприборов. А энергетики предупредили об опасности и попросили все выключить из розеток уже после того, как “мигание” прекратилось.

И хотя переподключение проходило со сложностями, в дельнейшем это должно привести к тому, что электроэнергии в город будет поступать в разы больше, свет в ближайшие дни начнут отключать по известным графикам. Планируется, что подавать электроэнергию в дома одесситов будут по схеме: 3 часа со светом, 6 часов – без.

Графики могут начать применять уже 10 или 11 февраля.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о ситуации с отключениями света в городе 9 феврадя и о том, что ситуация со светом в городе станет лучше: подавать его будут дольше и по известному расписанию.

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