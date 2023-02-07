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Одесса сутки будет без отключений света: названа счастливая дата

Одесса сутки будет без отключений света: названа счастливая дата

Предварительно, 20 февраля 2023 года в Одесской области не будут отключать свет. Но, к сожалению, такая роскошь будет доступна одесситам всего сутки.

В НЭК “Укрэнерго” опубликовали график “дней без отключений”. Подобный приятный сюрприз в феврале ждет каждую область Украины, но, к сожалению, радость будет недолгой – всего одни сутки.

Для Одесской области счастливой датой, предварительно, станет 20 февраля 2023 года.

В Укрэнерго пояснили, что в дни без отключений в каждом регионе будет производится замер реального потребления населением электричества. Поэтому жителей Одессы и области энергетики просят в этот день пользоваться в стандартном режиме всеми электроприборами — без “фанатизма”, но и не особо экономя.

На основании полученных данных в дальнейшем каждый регион будет получать лимиты потребления электроэнергии в соответствии с его реальным потреблением. Так получится избежать слишком длительных отключений и работы мощностей в холостую.

график дней без отключений света по областям украины

Укрэнерго опубликовало график дней, когда в регионах не будут отключать свет.

Впрочем, находчивые украинцы и тут ищут, как обернуть ситуацию в свою пользу. Так, в популярном телеграм-канале “Николаевский Ванек” его автор обратился к николаевцам, у которых “день без отключений” уже завтра:

“Николаев и область, так это, врубайте завтра (8 февраля) всё, что вы обычно используете, только без фанатизма. Будем повышать нам лимит завтра = отключений света будет меньше в будущем. Если идея сработает — после окончания войны с вас шоколадка за идею”.

Думаем, одесситы тоже могут воспользоваться таким рацпредложением.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала подробно, почему в один из дней феврале электричество в Одессе не будут отключать вовсе.

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Фото Александра Вельможко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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