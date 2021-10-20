С 21 октября на территории Украины вступают в силу новые правила межобластных пассажирских перевозок. Действовать они будут в течение всего карантина.

Для того чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, пассажиры обязаны иметь ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста. Такие же документы должны быть у водителей.

Сертификаты проверят на въезде в Одессу

Ответственность за наличие этих документов у пассажиров и у сотрудников будет возложена на перевозчиков. Так, в случае выявления пассажиров без соответствующих документов перевозчика оштрафуют на сумму в размере 17000 гривен.

Соблюдение новых правил должны контролировать сотрудники национальной полиции. Для этого на въездах в Одессу будут функционировать два спецпоста — «Центролит» и «Дачное». На вокзалах и автобусных станциях — дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских. Они обязаны заходить в транспорт и проверять документы. Электронные ковид-сертификаты будут сверять через приложение «Дія», а бумажные — контролировать с помощью электронной базы данных. Если человек недавно переболел, а ковид-сертификата нет, полицейские должны связаться с департаментом здравоохранения исемейным врачом. Если информация не подтвердится либо сертификат окажется поддельным, виновные могут понести наказание вплоть до уголовной ответственности.

В Нацполиции уточнили: во время рейдов полицейские не будут высаживать пассажиров без масок и, например, ковид-сертификатов.

— Высаживать с транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров, — отметила пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева.

Кому придется вакцинироваться?

— Новые правила — это вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавируса, чтобы сохранить жизни украинцев. Правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автомобильном, авиационном, железнодорожном тран­с­порте, автобусных маршрутах межобластного соединения. Соответствующие правила не будут применены к городским и внутренним областным перевозкам, — уточнила Наталья Одарий-Захарьева, директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Также, по словам главы департамента, уже через месяц вступает в силу указ об обязательной вакцинации для сотрудников центральных и территориальных органов исполнительной власти, образовательных и научных учреждений.

Если через месяц сотрудники указанных организаций не вакцинируются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы на период карантина. В этот список планируется добавить сотрудников организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почты.

Ранее мы рассказывали о поддельных ковид-сертификатах: в чем их опасность и как их распознают.

Какие документы нужно иметь, чтобы совершить поездку?

Если вы передвигаетесь в границах регионов, вам необходим один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (или получение первой дозы для регионов «желтого» уровня);

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР-теста;

документ, подтверждающий выздоровление лица от ковида (действие которого подтверждено Единым порталом электронных услуг);

экспресс-тест на определение антигена коронавируса (действителен 72 часа).

Новые правила межрегиональных перевозок не распространяются на несовершеннолетних.

Где брать эти документы, подтверждающие право проезда?

С помощью приложения «Дія» пользователи могут получить как международные, так и внутренние сертификаты. Имея такие документы, они также смогут беспрепятственно посещать общественные места и принимать участие в массовых мероприятиях.

Вместе с тем Минздрав продолжает отмечать случаи, когда онлайн-документ получить невозможно.

Если портал ответил «Нет данных о вас» либо «Ошибка при генерации сертификата», обратитесь к вашему семейному доктору либо врачу, который делал прививку, с запросом проверить ваши персональные данные:

ФИО на украинском и английском языках — как в паспортных документах;

РНОКПП — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

УНЗР — уникальный номер записи, которая вносится о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогает сделать цифровую идентификацию человека;

дату рождения — как в паспорте либо свидетельстве о рождении;

актуальный номер телефона, по которому можно принимать и отправлять смс.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, убедитесь, что в его карточку внесены его же РНОКПП и УНЗР, а не ваши.

Если вы получили ответ «К сожалению, ваше заявление не подписано», вам рекомендуется войти в мобильное приложение либо воспользоваться порталом «Дія», используя электронную подпись для входа.

Если вам ответили, что сертификат можно получить лишь после второй прививки, сделайте ее и обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли в реестр.

Если вакцинация была сделана за пределами Украины, создать ковид-сертификат, учитывающий сделанную вами прививку, нельзя. МОЗ работает над такой возможностью в дальнейшем.

Если у вас есть другие вопросы о получении сертификата, обращайтесь в контакт-центр МОЗ на горячую линию 0-800-60-2019 (либо по форме — issue.covid19.gov.ua), а также через чат-бот «Дії».

Ранее мы рассказывали о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение правил карантина.