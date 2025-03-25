круговое движение
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Про це повідомляють на офіційному Телеграм-каналі міста.

Так, круговий рух планується впровадити на таких локаціях:

  • перетин Ланжеронівської та Гаванної,
  • перетин вулиць Добровольців і Незалежності,
  • перетин Мечникова, Болгарської та Костецької.

«Якщо у вас є ідеї, де було б доцільно організувати круговий рух, пишіть у наші соціальні мережі свої пропозиції», – йдеться в повідомленні.

До теми: На проблемному перехресті в Одесі запровадили круговий рух по міні-кільцю

Нові дорожні розмітки протягом 2025 року з’являться на наступних, уже наявних кругових розв’язках:

Крім того, комунальники планують встановити центральні острівці безпеки на раніше організованих кругових розв’язках на вулицях:

  • перетин Львівської та Довгої,
  • кільце біля меморіалу 411-ї батареї,
  • перетин Степової та Комітетської.

Нагадаємо, в Одесі планують ремонт розворотного кільця трамвайного маршруту №7. На підприємстві «Одесміськелектротранс» обіцяють, що ремонт робитимуть без зупинки руху.

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