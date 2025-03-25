Про це повідомляють на офіційному Телеграм-каналі міста.

Так, круговий рух планується впровадити на таких локаціях:

перетин Ланжеронівської та Гаванної,

перетин вулиць Добровольців і Незалежності,

перетин Мечникова, Болгарської та Костецької.

«Якщо у вас є ідеї, де було б доцільно організувати круговий рух, пишіть у наші соціальні мережі свої пропозиції», – йдеться в повідомленні.

До теми: На проблемному перехресті в Одесі запровадили круговий рух по міні-кільцю

Нові дорожні розмітки протягом 2025 року з’являться на наступних, уже наявних кругових розв’язках:

7-ї станції Люстдорфської дороги,

Заболотного та Володимира Великого,

Тираспольська площа,

площа Менделя Мойхер-Сфоріма.

Крім того, комунальники планують встановити центральні острівці безпеки на раніше організованих кругових розв’язках на вулицях:

перетин Львівської та Довгої,

кільце біля меморіалу 411-ї батареї,

перетин Степової та Комітетської.

Нагадаємо, в Одесі планують ремонт розворотного кільця трамвайного маршруту №7. На підприємстві «Одесміськелектротранс» обіцяють, що ремонт робитимуть без зупинки руху.