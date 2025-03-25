Про це повідомляють на офіційному Телеграм-каналі міста.
Так, круговий рух планується впровадити на таких локаціях:
- перетин Ланжеронівської та Гаванної,
- перетин вулиць Добровольців і Незалежності,
- перетин Мечникова, Болгарської та Костецької.
«Якщо у вас є ідеї, де було б доцільно організувати круговий рух, пишіть у наші соціальні мережі свої пропозиції», – йдеться в повідомленні.
До теми: На проблемному перехресті в Одесі запровадили круговий рух по міні-кільцю
Нові дорожні розмітки протягом 2025 року з’являться на наступних, уже наявних кругових розв’язках:
- 7-ї станції Люстдорфської дороги,
- Заболотного та Володимира Великого,
- Тираспольська площа,
- площа Менделя Мойхер-Сфоріма.
Крім того, комунальники планують встановити центральні острівці безпеки на раніше організованих кругових розв’язках на вулицях:
- перетин Львівської та Довгої,
- кільце біля меморіалу 411-ї батареї,
- перетин Степової та Комітетської.
Нагадаємо, в Одесі планують ремонт розворотного кільця трамвайного маршруту №7. На підприємстві «Одесміськелектротранс» обіцяють, що ремонт робитимуть без зупинки руху.