В Одессе внедрили круговое движение возле 7-й станции Люстдорфской дороги (фото)

Наводил дроны-камикадзе на Одессу и область: СБУ задержала российского агента Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила российского агента, который разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге Одесской области и «наводил» удары дронов-камикадзе.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СБУ. ПОДРОБНЕЕ

Проезд по мосту через Хаджибейский лиман будет временно затруднен Служба автодорог в Одесской области информирует, что с завтрашнего дня, 27 сентября, по 1 октября 2022 года, движение по мосту через Хаджибейский лиман будет затруднено из-за ремонтных работ на трассе Киев – Одесса. ПОДРОБНЕЕ