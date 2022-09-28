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В Одессе внедрили круговое движение возле 7-й станции Люстдорфской дороги (фото)

В Одессе внедрили круговое движение возле 7-й станции Люстдорфской дороги (фото)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»), информирует, что с сегодняшнего дня, 28 сентября 2022 года, внедряется новая схема дорожного движения, а именно организуется круговое движение еще на одном перекрестке.

Так, в Киевском районе города изменен порядок проезда перекрестка улиц Долгая и Львовская, около 7 станции Люстдорфской дороги.

Кольцо на Таирова2

Водителей призывают быть внимательные и учитывать данного нововведение при проезде указанного участка дороги.

Ранее сообщалось, что в Одессе нанесли новую дорожную разметку на проспекте Академика Глушко и улице Варненской.

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Фото КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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