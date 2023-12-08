В Одессе на Сегедской сбили ребенка: что известно (фото)

Вечером пятницы, 8 декабря 2023 года, в Одессе на улице Сегедской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
По предварительной информации управления Нацполиции в Одесской области, водитель легкового автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с множественными ссадинами и гематомами лица и подозрением на черепно-мозговую травму.
На месте работает следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.
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