В Одессе на Сегедской сбили ребенка: что известно (фото)

По предварительной информации управления Нацполиции в Одесской области, водитель легкового автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с множественными ссадинами и гематомами лица и подозрением на черепно-мозговую травму.

На месте работает следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

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