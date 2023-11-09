Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине подарок отца убил 15-летнего подростка: пострадали двое людей

На Одесщине подарок отца убил 15-летнего подростка: пострадали двое людей

В Измаильском районе Одесской области 15-летрний подросток, катаясь на подаренном отцом мотоцикле, сбил женщину и влетел в стену магазина. Мотоциклист погиб, его пассажира и женщину госпитализировали.

ДТП произошло вчера, 8 ноября, около 18 часов в одном из сел Сафьяновской громады.

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Полицейские установили, что парень ехал с одноклассником на мотоцикле, не справился с управлением и сбил женщину, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте, после чего въехал в стену магазина.

Мотоциклист погиб на месте происшествия, а его пассажира и женщину госпитализировали в местную больницу с различными телесными повреждениями.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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