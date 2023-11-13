Под Одессой пьяный водитель «BMW» попал в ДТП: пострадал 3-х летний ребенок

ДТП произошло вечером, 12 ноября, в селе Троицкое, сообщили в полиции Одесской области.

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Полицейские установили, что водитель автомобиля «BMW», двигаясь в направлении села Яськи, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

В результате столкновения травмировался трехлетний сын водителя «ВАЗа». Мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой бедренной кости.

Водители обоих автомобилей не пострадали. Их проверили на состояние опьянения – водитель «BMW» оказался пьяным, в его организме обнаружили 2,59 промилле алкоголя, второй водитель был трезв.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Следователи поместили транспортные средства на штрафплощадку и назначили ряд экспертиз.