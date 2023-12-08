В Одесі на Сегедській збили дитину: що відомо (фото)

За попередньою інформацією управління Нацполіції в Одеській області, водій легкового автомобіля наїхав на 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Постраждалу дитину доправили до лікарні з множинними саднами та гематомами обличчя та підозрою на черепно-мозкову травму.

На місці працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Ще новини Одеси на тему: