Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

17 марта 2025 года во время проверки пляжа “Лузановка” на песке обнаружены сгустки мазута размером 8-12 см, простирающиеся более чем на 50 метров побережья.

“Визуально загрязнения акватории Черного моря не наблюдается”, — отметили экологи.

Специалисты отобрали образцы морской воды для анализа на содержание нефтепродуктов. Кроме того, само загрязняющее вещество вместе с песком также передали на лабораторные исследования в УкрНЦЭМ.

«В случае обнаружения на побережье или в воде сгустков мазута или любых других остатков нефтепродуктов, просим сообщить специалистам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа по телефону (048) 705-40-02 или через приложение «Экоугроза»,— говорится в сообщении Госэкоинспекции.

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О том, что мазут с затонувших российских танкеров достиг побережья Одесской области, стало известно 24 января 2025 года. Следы экокатастрофы нашли возле курорта «Катранка», Дунайского биосферного заповедника и Национальный природного парка «Тузловские лиманы». Сгустки нефтепродуктов на песке пришлось собирать вручную.

По мнению экоактивиста Владислава Балинского, ближе к лету мазут начнет всплывать и тогда можно будет в полной мере оценить последствия экобедствия в Черном море.







