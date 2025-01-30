По предварительным данным, загрязнение уже достигло побережья Одессы, что повлекло необходимость срочных мер для минимизации последствий. Администрация морских портов Украины объявила тендер на закупку специального оборудования, которое позволит локализовать распространение нефтепродуктов. Общая стоимость закупок составит 4,43 миллиона гривен.
Кроме боновых заграждений, планируется приобрести причальные концы и буксирные траверсы, необходимые для безопасного маневрирования в акватории порта. Эксперты отмечают, что подобное оборудование быстро изнашивается, поэтому его обновление является регулярной практикой. Учитывая масштабы загрязнения, новые средства должны обеспечить более эффективную защиту водной акватории.Ранее мы рассказывали, что на одесском побережье снова нашли следы мазута (фото)