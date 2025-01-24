О том, что мазут с затонувших российских танкеров достиг побережья Одесской области, стало известно сегодня, 24 января 2025 года. В частности, следы экокатастрофы уже фиксируют возле курорта «Катранка», Дунайского биосферного заповедника и Национальный природного парка «Тузловские лиманы».

Своими опасениями Владислав Балинский поделился в facebook.

“Если посчитать ориентировочно, по ходу течения, то до Катранки мазут преодолел расстояние в 640 километров и, скорее всего, напротив Одесского залива он был, как я и говорил, где-то в середине января”, — пишет биолог.

По его мнению, метод «наблюдения за мазутными пятнами из космоса» Министерства защиты окружающей среды привел к замедлению с подготовкой к противодействию загрязнению и продемонстрировали неготовность борьбы с мазутом.

“И по-факту, Одесская область оказалась не готовой к подобным «непредвиденным обстоятельствам», — считает экоактивист. — Проблема в том, что министерство полностью отвергло все другие варианты и мнения специалистов. С моей стороны есть опасения, что большая часть мазута могла выпасть в осадок напротив впадения Днепро-Бугского лимана в море и тогда, Одесский залив в беде!”

По мнению Владислава Балинского, ближе к лету мазут начнет всплывать и тогда можно будет в полной мере оценить последствия экобедствия в Черном море.

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