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Одессит на «Мерседесе» умер за рулем и врезался в две машины

Одессит на «Мерседесе» умер за рулем и врезался в две машины

Автомобиль Mersedess под управлением одессита, 1949 г.р., выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и BMW.

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Об этом сообщили отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Сейчас одесские полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП по улице Преображенской, которое произошло прямо напротив городского управления полиции.

Пока известно, что автомобиль Mersedes внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и BMW.

С гражданами, находившимися в последних двух транспортных средствах, все хорошо. Водитель Mersedes скончался.

По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Врачи пытались реанимировать мужчину, однако, не смогли.

Полные обстоятельства аварии выясняется следственно-оперативной группой по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Недавно похожий случай произошел на улице Разумовского. Автобус автоперевозчика «Гюнсел» с пассажирами врезался в несколько легковых автомобилей, а потом въехал в здание мотосалона. У водителя автобуса случился сердечный приступ и он потереял сознание. Впоследствии мужчина скончался в карете скорой помощи.

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Фото отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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