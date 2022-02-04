На Таирова столкнулись BMW и Volkswagen: не ходит трамвай №13

В Одессе на проспекте Небесной сотни произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. Столкнулись BMW и Volkswagen, после чего одну из машин откинуло на трамвайные пути.
Фотографии с места ДТП опубликовал одессит Иван Бошку у себя в Facebook.
На снимках видно, что авария произошла на проспекте Небесной сотни в районе поворота к Школьному аэродрому. Там столкнулись кроссовер Volkswagen и легковая BMW на еврономерах.
После столкновения BMW оказалась на трамвайных путях. Из-за чего остановилось движение трамвая №13. Судя по фотографиям, сложно судить, пострадал ли кто-то в результате аварии. Но на месте уже была карета скорой помощи и полиция.
Сегодня мы уже рассказывали о ДТП на въезде в Одессу, где фура просто смяла легковушку. В результате пострадали три человека.
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Фото Ивана Бошку
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