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На Таирова столкнулись BMW и Volkswagen: не ходит трамвай №13

На Таирова столкнулись BMW и Volkswagen: не ходит трамвай №13

В Одессе на проспекте Небесной сотни произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. Столкнулись BMW и Volkswagen, после чего одну из машин откинуло на трамвайные пути.

Рецепты

Фотографии с места ДТП опубликовал одессит Иван Бошку у себя в Facebook.

На снимках видно, что авария произошла на проспекте Небесной сотни в районе поворота к Школьному аэродрому. Там столкнулись кроссовер Volkswagen и легковая  BMW на еврономерах.

После столкновения BMW оказалась на трамвайных путях. Из-за чего остановилось движение трамвая №13. Судя по фотографиям, сложно судить, пострадал ли кто-то в результате аварии. Но на месте уже была карета скорой помощи и полиция.

Сегодня мы уже рассказывали о ДТП на въезде в Одессу, где фура просто смяла легковушку. В результате пострадали три человека.

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Фото Ивана Бошку

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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