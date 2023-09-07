В Одессе на полях фильтрации наблюдали огненный смерч (видео)

В Одессе произошел масштабный пожар на полях фильтрации, во время которого смерч прошел сквозь огонь.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что пожар на ул. Хаджибейская дорога разбушевался вчера, 6 сентября.

Около 15:00 пожарные выехали на место возгорания и с помощью авиаразведки установили, что горит камыш на площади более 1 га и есть угроза распространения огня на жилые дома.

Сложность тушения заключалась в невозможности проезда спасательной техники к очагам возгораний и сильным порывам ветра.

Для того, чтобы обуздать пламя, от ГСЧС привлекли 15 спасателей, 4 единицы пожарной техники, 4 человека и 1 пожарную машину — от коммунального учреждения спасательно-водолазной службы Одесского горсовета.

Во время тушения пожара через огонь прошел смерч. Это необычное явление спасатели зафиксировали на видео.

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