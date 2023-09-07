Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на полях фильтрации наблюдали огненный смерч (видео)

В Одессе на полях фильтрации наблюдали огненный смерч (видео)

В Одессе произошел масштабный пожар на полях фильтрации, во время которого смерч прошел сквозь огонь.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что пожар на ул. Хаджибейская дорога разбушевался вчера, 6 сентября.

Около 15:00 пожарные выехали на место возгорания и с помощью авиаразведки установили, что горит камыш на площади более 1 га и есть угроза распространения огня на жилые дома.

Сложность тушения заключалась в невозможности проезда спасательной техники к очагам возгораний и сильным порывам ветра.

Для того, чтобы обуздать пламя, от ГСЧС привлекли 15 спасателей, 4 единицы пожарной техники, 4 человека и 1 пожарную машину — от коммунального учреждения спасательно-водолазной службы Одесского горсовета. 

Во время тушения пожара через огонь прошел смерч. Это необычное явление спасатели зафиксировали на видео. 

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить