Во время пожара в Одессе погиб человек: что произошло?

В Одессе на улице Марсельской загорелась квартира, в результате чего хозяин дома погиб. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 20:38. Возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 88-летнего мужчины.

Пожар площадью два квадратных метра ликвидировали в 20:57. Для этого привлекли пять единиц техники и 22 спасателя. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним, что вечером воскресенья, 27 августа, в центре Одессы, в переулке Маяковского вспыхнул пожар в старом жилом доме – памятнике архитектуры.

Фото иллюстративное