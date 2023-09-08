Овчарке, чье фото облетело весь мир, ищут семью в Одессе (видео)

Одесские волонтеры, эвакуировавшие овчарку из затопленного Херсона, ищут ей дом в Одессе. Багира стала знаменитой благодаря одному фото — как она обнимает передними лапами ногу спасателя.
Об этом стало известно из facebook-страницы “DW українською”.
Волонтеры сообщают, что собака из затопленного Херсона спасли одной из первых. Она провела в воде полтора суток. Когда ее спасали, волонтеры обнаружили, что собака самостоятельно не передвигается — ее задние лапы не двигались.
Багиру забрали на реабилитацию в одесский приют.
Волонтеры приложили неимоверные усилия для восстановления животного. Собака прошла лечение и курс массажей.
И уже спустя два месяца собака может самостоятельно передвигаться.
По словам волонтеров, с начала полномасштабной войны собака все время жила на цепи. После подрыва Каховской дамбы Багиру освободил сосед.
Сейчас у Багиры в Одессе есть свой большой вольер. Но ей нужна заботливая и любящая семья, где она будет чувствовать себя нужной.
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