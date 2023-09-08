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Овчарке, чье фото облетело весь мир, ищут семью в Одессе (видео)

Овчарке, чье фото облетело весь мир, ищут семью в Одессе (видео)

Одесские волонтеры, эвакуировавшие овчарку из затопленного Херсона, ищут ей дом в Одессе. Багира стала знаменитой благодаря одному фото — как она обнимает передними лапами ногу спасателя. 

Об этом стало известно из facebook-страницы “DW українською”.

Волонтеры сообщают, что собака из затопленного Херсона спасли одной из первых. Она провела в воде полтора суток. Когда ее спасали, волонтеры обнаружили, что собака самостоятельно не передвигается — ее задние лапы не двигались.

Багиру забрали на реабилитацию в одесский приют.

Волонтеры приложили неимоверные усилия для восстановления животного. Собака прошла лечение и курс массажей.

И уже спустя два месяца собака может самостоятельно передвигаться.

По словам волонтеров, с начала полномасштабной войны собака все время жила на цепи. После подрыва Каховской дамбы Багиру освободил сосед.

Сейчас у Багиры в Одессе есть свой большой вольер. Но ей нужна заботливая и любящая семья, где она будет чувствовать себя нужной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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