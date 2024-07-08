В Одессе новый скандал с военным: на этот раз «отличился» водитель маршрутки

Об этом рассказал в соцсетях сам военный. Его имени распространившие эту историю телеграм-каналы не указывают.

По словам мужчины, инцидент случился на днях в городской маршрутке. Выходя из транспорта, он предъявил водителю удостоверение УБД, на что тот заявил: «Расплодилось вас тут, бесплатно катаетесь».

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А в ответ на возражение военного, что возможно благодаря ему и его побратимам он может жить и работать, маршруточник парировал: «А кто семью мою будет кормить? Вас в день по 50 человек у меня бесплатно пытаются ездить».

В итоге защитник, будучи человеком неконфликтным и не желая раздувать скандал, заплатил 15 гривен за проезд, хотя, по его словам, за него заступились многие пассажиры.

«Ну я вышел, сел на остановке, закурил сигаретку и думаю: да, вот это вот нормальная движуха: потерять здоровье, остаться в пяти госпиталях за два года войны, получить УБД и заплатить за проезд и еще и остаться пид…сом. Это жесть, куда мы катимся», – подытожил военный.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина спортивной внешности очень грубо общается с людьми в военной форме, посылает их матом и желает смерти военнослужащим Украины. На ситуацию не замедлили отреагировать местные активисты – они избили мужчину, а после «сдали» сотрудникам ТЦК.

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