Кем оказались военные, которым пожелал смерти одесский фитнес-тренер: новые подробности конфликта

Об этом пишет Телеграм-канал издания «Думская».

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео, на котором мужчина спортивной внешности очень грубо общается с людьми в военной форме, посылает их матом и желает смерти военнослужащим Украины. На ситуацию не замедлили отреагировать местные активисты, однако и их действия вызывают ряд вопросов.

Так, общественный деятель Демьян Ганул опубликовал фото избитого тренера и видео, на котором избитого мужчину «упаковывают» в «мобилизационный бус».

Кроме того, одновременно с этими событиями на страницах Севастьяна Гоговича (имя фитнес-тренера) в соцсетях появились картинки антиукраинского содержания. Показательно, что все они были опубликованы после того момента, когда его увезли работники ТЦК, а до этого ничего подобного мужчина не размещал. Это может свидетельствовать о том, что у него отобрали телефон, предварительно заставив его разблокировать, и таким вот образом «украсили» персональную страничку.

Полиция данный инцидент пока не прокомментировала. А в СБУ заявили, что не видят в действиях мужчины, обложившего матом военных, признаков преступления, предусмотренного ст. 435-1 УК Украины – «оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему». Что касается действий активиста Демьяна Ганула и его друзей, то их возможное правонарушение не входит в компетенцию спецслужбы, отметили в пресс-центре облуправления ведомства.

Ситуацию прокомментировал юрист Александр Иванов.

«Мне, конечно, сложно судить, не зная контекста, но в любом случае тренер явно оскорблял военнослужащего именно в связи с тем, что тот военный. Почему СБУ не видит состава ст. 435-1 Уголовного Кодекса, не знаю. Что касается активистов, то они тоже много чего натворили. Тут и легкие телесные, и самовольное присвоение властных полномочий, и, вполне вероятно, грабеж – если они действительно отобрали телефон. Мне очень не понравилось, что на побегушках у активистов оказались работники ТЦК, быстро явившиеся на место и «упаковавшие» человека, пускай и виновного. Вообще, почему у нас служба в Вооруженных силах стала наказанием? Словом, ситуация крайне неприятная, куда ни посмотри. Такого не должно происходить в правовом цивилизованном государстве. И уж точно это не будет способствовать укреплению обороноспособности страны», – отметил юрист.

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Фото: скриншот с видео со страницы Демьяна Ганула в Facebook