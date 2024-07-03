В Одессе посетитель ветклиники обматерил врача на протезах за то, что он не встал

Об этом ветеран ВСУ и врач-ветеринар из Одессы Алексей Притула рассказал в Instagram.

По его словам, он столкнулся с травлей во время приема сегодня, 3 июля. Посетитель пришел со своей собакой и попросил встать, чтобы осмотреть четвероного пациента. На что Алексей Притула отодвинулся от рабочего стола и показал, что встать не может, потому что без ног. Мужчина, увидев протезы, тут же нецензурно выругался и выбежал из кабинета.

Алексей Притула опубликовал видео с камер наблюдения и прокомментировал инцидент:

«Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни. Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока что. Но я прекрасно понимаю, что подобной сволочи вокруг тьма. Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого «человека» крайне маловероятно. Потому что, напоминаю, быть уй***ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным».

Справка ОЖ

Алексей Притула получил тяжелое ранение и потерял обе ноги во время наступления на Лиман в Донецкой области 30 сентября 2022 года.

До службы в ВСУ Алексей работал ветеринаром. После ранения понимал, что сможет вернуться к своей гражданской профессии. Мужчина получил протезы, прошел реабилитацию, а его работодатель обустроил для него специально рабочее мест, где он принимает своих пушистых пациентов.

Напомним, Ирина Фарион назвала русскоговорящих защитников «сбродом» и «московоротыми».