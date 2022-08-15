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Собирал данные для обстрелов Одесской области: СБУшники задержали медработника-шпиона (видео)

Собирал данные для обстрелов Одесской области: СБУшники задержали медработника-шпиона (видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента спецслужб россии, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, а также о функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, предателем оказался житель Одесчины, сотрудник одного из государственных медучреждений. Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых Телеграм-каналах, курируемых российскими спецслужбами.

Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после того как он сам вышел на связь с представителями спецслужб страны через мессенджер своего телефона.

В СБУ также рассказали, что в своих «докладах» вражеский агент:

  • предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
  • подробно описывал состояние объекта, материал, из которого тот построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
  • информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении;
  • указывал количество обустроенных укреплений.

Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования «работы» диверсионных групп, а также массированных и прицельных ракетных обстрелов.

Собранные сведения преступник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, координировавшему его подрывную деятельность. Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал «неприятностей в госучреждении».

В настоящее время следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он заключен под стражу.

Продолжаются следственные действия.

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Фото иллюстративное, видео с Facebook-страниц СБУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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