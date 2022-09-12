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В Одессе задержали шпиона – готовил для россии списки «потенциальных целей»

В Одессе задержали шпиона – готовил для россии списки «потенциальных целей»

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали предателя, который готовил для россии списки «потенциальных целей» среди украинских чиновников из спецслужб и правоохранителей.

По сообщению пресс-службы ведомства, агентом российских спецслужб, профессионально владеющим методами конспирации, оказался бывший руководитель криминальной разведки управления по борьбе с организованной преступностью (известное как расформированное в 2015 году УБОП) МВД Украины.

Мужчина собирал разведданные, в том числе и по руководству СБУ. Также вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных чиновников и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.

Собранные сведения он передавал в Москву своему «связному» – кадровому сотруднику МВД россии, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения «потенциальных целей» среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.

Установлено, что вражеский приспешник переехал в Одессу после увольнения из правоохранительных органов в 2014 году. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывал среди бывших коллег-правохранителей.

По данным контрразведки СБУ, предатель был завербован представителями страны-агрессора в июне 2022 года.

С тех пор по указанию московских «кураторов» агент собирал развединформацию о Силах безопасности и обороны, сведения об общественно-политической ситуации на юге Украины. Для передачи данных в рф он применял заранее отработанный канал электронной связи.

Кроме того, предатель пытался привлечь к подрывной деятельности нескольких бывших сотрудников подразделений МВД Одесской области.

В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителями россии.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Начато уголовное производство.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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