Новости Одессы и Одесской области

Наводил дроны-камикадзе на Одессу и область: СБУ задержала российского агента

Наводил дроны-камикадзе на Одессу и область: СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила российского агента, который разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге Одесской области и «наводил» удары дронов-камикадзе.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СБУ.

В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Задержание российского агента2

Житель Рени оказался предателем

Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы россии после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно «афишировал» среди окружающих.

Боеприпасы

Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный Телеграм-канал, в виде «отчета» и меток на электронной карте с подробным описанием «наблюдений».

В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника при попытке передачи закрытых сведений в рф. В телефоне задержанного правоохранители обнаружили переписку с российским куратором.

Задержание российского агента, переписка

Задержание российского агента, переписка2

 

Следователи СБУ сообщили враждебному приспешнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще новости Одессы по теме:

Фото пресс-службы СБУ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить