Наводил дроны-камикадзе на Одессу и область: СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила российского агента, который разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге Одесской области и «наводил» удары дронов-камикадзе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СБУ.

В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы россии после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно «афишировал» среди окружающих.

Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный Телеграм-канал, в виде «отчета» и меток на электронной карте с подробным описанием «наблюдений».

В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника при попытке передачи закрытых сведений в рф. В телефоне задержанного правоохранители обнаружили переписку с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили враждебному приспешнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото пресс-службы СБУ