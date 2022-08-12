Ждал парада оккупантов на Майдане: в Одессе задержали очередного любителя россии

В Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, который прославлял российских оккупантов и ждал их парада на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции, военные контрразведчики совместно со следователями установили, что одессит активно создавал в Телеграм-канале публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию ее территорий. В своих сообщениях мужчина прославлял российских захватчиков и их преступные действия в отношении украинцев, очень ждал их парада в Киеве и запугивал всех недовольных расправой, которая их ждет после захвата врагами.

Правонарушителю сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины и прославлении ее участников (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до двух лет исправительных работ либо до трех лет тюрьмы.

Идет следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее СБУ разоблачила деятельность межрегиональной агентурной сети фсб россии, которая действовала в нескольких регионах Украины, в частности, в Одесской области. Члены агентурной сети информировали врага о военных и стратегических объектах по всей Украине. Ее руководителем оказался одессит, завербованный службой безопасности рф и получивший псевдоним «Профессор».